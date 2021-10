Incontro a Paderno Dugnano, l’arcivescovo Delpini al Santuario per aprire la mostra che racconta la Chiesa copta

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Pier Mastantuono)

PADERNO - DELPINI AL SANTUARIO (Foto by Pier Mastantuono)

Secondo, storico, incontro tra l’arcivescovo di Milano Mario Delpini e il vescovo della Diocesi Copta Ortodossa di Milano, Anba Antonio. E dopo l’evento del 10 dicembre scorso a Lacchiarella, questa volta Delpini è tornato a Paderno Dugnano per inaugurare la mostra sulla cultura e tradizione copta allestita all’interno del Santuario di via Piaggio.

Il complesso sacro, passato recentemente di proprietà dalla Chiesa Cattolica a quella Copta, si è aperto nel tardo pomeriggio di martedì 19 ottobre alla comunità dei cristiani copti e alla cittadinanza padernese, per la prima volta insieme per questo taglio del nastro. Per alcuni giorni, chiunque voglia visitare la rassegna di pannelli che ripercorrono la storia della comunità, potrà farlo liberamente. Presenti alla presentazione le autorità di Paderno Dugnano, con il sindaco Ezio Casati, il vice Giovanni Di Maio e l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Giuranna che hanno fatto gli onori di casa.

