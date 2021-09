Paderno Dugnano: il Santuario di via Piaggio venduto alla Chiesa copta

Il Santuario di via Piaggio di Paderno Dugnano non è più di proprietà della Chiesa cattolica. L'annuncio ufficiale sarà affidato a un comunicato della comunità pastorale, ma la vendita dell'edificio e delle abitazioni e delle pertinenze alla Chiesa Ortodossa Copta è cosa fatta. Per il momento l'unico segnale tangibile dell'avvenuto, storico, passaggio di consegne è il cartello affisso all'ingresso che annuncia la cancellazione della messa settimanale. Un momento che attirava decine di fedeli di tutta la città. Si tratta del primo luogo sacro di Paderno che passa ad altra Chiesa. Ambienti parrocchiali, in attesa del comunicato ufficiale in arrivo a giorni, precisano che sarà sempre aperto ai fedeli e non ci sarà nessuna preclusione da parte dei nuovi proprietari. All'origine della vendita ci sono i problemi finanziari acuiti dalla pandemia, che seguono l'annuncio che alcuni edifici del complesso sarebbero gravemente ammalorati e in bisogno di ristrutturazione.