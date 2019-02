Incidenti sul lavoro: venerdì presidio dei sindacati a Monza

L’appuntamento è venerdì 1 marzo alle 10 davanti alla Prefettura di Monza in via Prina per dire che “il lavoro è vita”. È il presidio convocato dalle confederazioni brianzole di Cgil, Cisl e Uil dopo i tre tragici incidenti sul lavoro di inizio settimana a Desio, Meda e Lentate sul Seveso