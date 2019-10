Frontale tra auto a Concorezzo. Soccorsi in azione e strada chiusa (Foto by Edoardo Terraneo)

Incidenti stradali, frontale a Concorezzo: due feriti gravi Grave incidente stradale nel pomeriggio di sabato 12 ottobre a Concorezzo: due persone sono rimaste ferite in un frontale tra due auto, trasportate a Bergamo e San Raffaele.

Due feriti gravi trasportati in codice rosso all’ospedale San Raffaele e in elisoccorso a Bergamo. È il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 12 ottobre a Concorezzo: un frontale che poco dopo le 17.30 ha coinvolto due auto sulla provinciale Sp 3 che attraversa il paese, nel tratto tra Acquaworld e il cimitero. Violento l’impatto per cause al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto con i vigili del fuoco e cinque ambulanze. I vigili del fuoco di Vimercate hanno richiesto il supporto del carro fiamma di Lissone per intervenire per estrarre i feriti. La strada è rimasta chiusa per i soccorsi e la rimozione dei veicoli.

Frontale tra auto a Concorezzo. Soccorsi in azione e strada chiusa.

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA