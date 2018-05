Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Vimercate incidente panda rossa contromano in tangenziale (Foto by Michele Boni)

Incidenti stradali: è morto l’uomo ferito dopo aver percorso la tangenziale Est contromano LEGGI Camion contro moto - Due incidenti mortali in meno di 24 ore sulla Tangenziale Est. È morto all’alba di venerdì 25 maggio l’uomo di Bovisio Masciago che era ricoverato in gravi condizioni dopo aver percorso contromano la tangenziale Est.

Due incidenti mortali in meno di 24 ore sulla Tangenziale Est. È morto all’alba di venerdì 25 maggio l’anziano di Bovisio Masciago che era ricoverato in gravi condizioni dopo aver percorso contromano la tangenziale Est nella carreggiata in direzione Milano. Era successo mercoledì pomeriggio.

L’uomo, 84 anni, alla guida di una Panda rossa era entrato dalla barriera di Carugate e aveva percorso diversi chilometri controcorrente provocando un fuori strada e un frontale grave all’altezza del tunnel compreso tra Vimercate centro e Vimercate sud.

In molti avevano cercato di evitare l’impatto: un giovane di 21 anni per scansare l’utilitaria contromano era uscito dalla carreggiata, mentre un 47enne verso le 15.45 lo aveva centrato in pieno.

Ad avere la peggio era stato proprio l’84enne immobilizzato dai soccorritori intervenuti e trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove a causa delle forti contusioni e politraumi e dello shock subito è deceduto venerdì mattina verso le 4 dopo aver lottato tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione. Non gravi gli altri due coinvolti.

A causa dell’incidente la tangenziale tra Usmate e Vimercate era rimasta bloccata per un paio d‘ore, fino alla fine delle operazioni di soccorso.

Un grave bilancio per la tangenziale Est: giovedì pomeriggio in un altro incidente all’altezza di Cernusco sul Naviglio è morto un motociclista milanese.

