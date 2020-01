Incidente stradale Arosio Giussano via Vallassina (Foto by Edoardo Terraneo)

Incidenti, morto in ospedale il ciclista investito ad Arosio: era di Seregno Era di Seregno il ciclista investito domenica mattina ad Arosio. L’uomo è morto dopo il ricovero all’ospedale San Gerardo di Monza.

Era di Seregno il ciclista investito domenica mattina ad Arosio. L’uomo, classe ’41, è morto dopo il ricovero all’ospedale San Gerardo di Monza, dove era stato trasportato in elisoccorso in codice rosso dopo una lunga manovra di rianimazione sulla provinciale da Giussano. L’incidente è avvenuto il 5 gennaio alle 10.40: l’uomo è stato travolto da due ottantenni su Citroen che dopo l’urto era uscita di strada ribaltandosi in una roggia. Per liberarli dall’abitacolo erano dovuti intervenire anche i vigili del fuoco, sul posto con le ambulanze della Croce Bianca di Giussano e del soccorso di Lurago d’Erba, i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA