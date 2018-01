Incidente stradale a Castione in Valtellina tra un pullman della Stps e un'auto: il conducente della vettura, di Paderno Dugnano, è morto (Foto by Luca Begalli/La provincia di Sondrio)

Incidente tra auto e autobus di linea: muore un 27enne di Paderno Dugnano Un ragazzo di 27 anni di Paderno Dugnano è morto martedì mattina in un incidente stradale in Valtellina, sulla statale 38 a Castione Andevenno, nello scontro con un autobus di linea.

Un ragazzo di 27 anni di Paderno Dugnano è morto martedì mattina in un incidente stradale in Valtellina, sulla statale 38 a Castione Andevenno, nello scontro con un autobus di linea. È successo poco prima delle 7. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, secondo alcune testimonianze riportate dal quotidiano La Provincia di Sondrio l’asfalto sarebbe stato particolarmente scivoloso.

Il bus di linea della Stps diretto verso Berbenno si è scontrato con l’auto proveniente dalla direzione opposta. Per l’automobilista, Stefano d’Alessandris che lavorava in Valtellina, in banca a Sondrio, non c’è stato nulla da fare, mentre il bus ha concluso la sua corsa finendo nella scarpata a fianco della 38. Sull’autobus viaggiava solo l’autista, rimasto ferito. Nello scontro è rimasta coinvolta anche una terza vettura, anche in questo caso ci sarebbe un ferito. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Sondrio.

La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Anas ha comunicato la riapertura nel primo pomeriggio.

( *notizia aggiornata alle 15.05)

