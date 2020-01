Incidente sulla Statale 36 tra Lissone e Desio, gravissimo motociclista Un ferito in condizioni gravissime in un incidente stradale tra uno scooter e un’auto sulla Statale 36 tra Lissone e Desio nel pomeriggio di domenica 5 gennaio. Chiusura temporanea della Valassina con uscita obbligatoria, code fino a Monza.

È in condizioni gravissime un motociclista di 55 anni coinvolto in un incidente stradale sulla superstrada Statale 36 nel tratto tra Lissone e Desio, in direzione nord, nel pomeriggio di domenica 5 gennaio. L’uomo per cause al vaglio della polizia stradale è finito contro l’auto che lo precedeva sulla corsia più veloce della Valassina. Sul posto l’automedica e l’ambulanza della Croce verde di Lissone che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dopo lunghi minuti di manovre di rianimazione sul posto. È successo poco dopo le 14.30.

La Statale 36 è stata chiusa temporaneamente con uscita obbligatoria a San Giorgio. Le code si sono allungate fino al tunnel di Monza. Traffico rallentato anche in direzione sud.

Statale 36 incidente moto-auto Lissone nord 5 gennaio 2020

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA