Incidente sulla Statale 36, motociclista ferito dopo il curvone di Briosco Sabato pomeriggio un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale sulla Statale 36 poco dopo il curvone di Briosco, in direzione sud.

Un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale sulla Statale 36 poco dopo il curvone di Briosco, in direzione sud. È successo poco dopo le 14 del 23 maggio, vittima un uomo di 43 anni che ha perso il controllo del mezzo ed è andato a colpire un new jersey in plastica - che segnalava un guard rail danneggiato - finendo violentemente a terra. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica in codice rosso con la polizia stradale. Il motociclista è stato trasferito a Desio in codice giallo.

LEGGI Fase 2 anche sulla Statale 36: traffico intenso verso nord, code sulla viabilità locale

La viabiiltà verso la Brianza monzese e Milano è rimasta congestionata per chilometri, con code ben oltre Arosio.

Statale 36 incidente Briosco direzione sud

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA