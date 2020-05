Fase 2 anche sulla Statale 36: traffico intenso verso nord, code sulla viabilità locale Con le code e il traffico intenso segnalati in direzione nord, tra Giussano e Arosio, anche la Statale 36 è definitivamente entrata nella Fase 2. Disagi anche a Giussano in zona piattaforma ecologica.

Anche la Statale 36 è definitivamente entrata nella Fase 2. Nella mattina di sabato 23 maggio si sono registrati rallentamenti e traffico intenso in direzione nord, nel tratto brianzolo da Giussano fino oltre Arosio, in provincia di Lecco.

Un ritorno alla “normalità” del traffico, dopo le settimane di emergenza che avevano imposto di limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

Il traffico intenso sulla superstrada congestiona di conseguenza la viabilità locale in prossimità delle immissioni.

Statale 36 Valassina sabato mattina:via Viganò a Giussano, immissione per Briosco

(Foto by Edoardo Terraneo)

Ad aggiungere traffico al traffico, i molti residenti che si sono messi in coda per accedere alla piattaforma di Giussano, a circa 500 metri circa dall’uscita della SS36: sul posto anche la polizia locale per dirigere il traffico. È stato necessario chiudere la rotonda di via Prealpi.

Giussano coda per piattaforma ecologica sabato 23 maggio

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA