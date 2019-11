Incidente sulla Statale 36 in direzione sud: Valassina chiusa, uscita obbligatoria a Briosco Traffico in tilt giovedì sera sulla Statale 36, chiusa in direzione sud prima del curvone di Briosco per un incidente che ha coinvolto tre auto. In grave difficoltà la viabilità locale.

Traffico in tilt giovedì sera sulla Statale 36, chiusa in direzione sud prima del curvone di Briosco per un incidente che ha coinvolto tre auto. Due i feriti trasportati in codice giallo negli ospedali di Monza e Desio. È successo intorno alle 20 de 7 novembre, sul posto due ambulanze, l’auto infermieristica, polizia stradale e vigili del fuoco, squadre Anas. La Valassina è stata chiusa con uscita obbligatoria a Briosco per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli. In grave difficoltà la viabilità locale: sulla rampa d’ingresso da Briosco per Milano un altro incidente, senza feriti, con due auto coinvolte.

Incidente Statale 36 Briosco/Arosio direzione sud

(Foto by Edoardo Terraneo)

