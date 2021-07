Incidente sulla Statale 36, furgone ribaltato all’altezza di Desio: un ferito, code verso Milano Una persona ferita in un incidente stradale sulla Statale 36 a Desio in direzione Milano e lunghe code nella mattina di martedì 20 luglio.

Una persona ferita, soccorsa da vigili del fuoco e sanitari del 118, nel ribaltamento di un furgone sulla Statale 36. È successo poco dopo le 10.30 di martedì 20 luglio sulla Valassina nel tratto rettilineo all’altezza dello svincolo di Desio.

Per cause che saranno accertate dalle forze dell’ordine, il mezzo che procedeva in direzione Milano sulla corsia di sorpasso ha perso aderenza finendo su un fianco. L’uomo al volante, 64 anni, è stata estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, sul posto con autopompa di Seregno e carro fiamma di Lissone. È stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Statale 36 incidente Desio Valassina direzione sud 20 luglio 2021

Intervenuti la polizia stradale, ambulanza e automedica.

Il traffico si è paralizzato in direzione Milano con code che si sono allungate fino a Carate Brianza.

Statale 36 incidente Desio Valassina direzione sud 20 luglio 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA