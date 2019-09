Incidente sulla Statale 36 all’altezza di Veduggio: due feriti gravi Grave incidente stradale giovedì sera sulla Statale 36 in direzione nord all’altezza di Veduggio con Colzano. Due persone, un uomo e una donna, sono state trasportate in ospedale in codice rosso a Niguarda e Monza.

Grave incidente stradale giovedì sera sulla Statale 36 in direzione nord all’altezza di Veduggio con Colzano. Due persone, un uomo e una donna, sono state trasportate in ospedale in codice rosso a Niguarda e Monza: erano a bordo di una Punto che per cause al vaglio della polizia stradale di Seregno intervenuta sul posto si è scontrata violentemente con una Jeep. È successo intorno alle 21.30, sul posto quattro ambulanze da Seregno, Meda, Mariano Comense, l’automedica e i vigili del fuoco. La carreggiata nord è rimasta impegnata per i soccorsi per un paio d’ore.

