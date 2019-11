Incidente sulla Statale 36 a Briosco: danni all’auto e code verso Milano Incidente senza feriti ma con lunghe code sulla Statale 36 all’altezza di Briosco in direzione sud. È successo nel pomeriggio di domenica 24 novembre.

Ha perso il controllo poco dopo l’immissione di Briosco, sul famigerato curvone della Statale 36 in direzione sud, e si è girato finendo contro il guard rail. Sono intervenuti i soccorsi in codice giallo per l’automobilista e i suoi passeggeri a bordo di una Mercedes protagonista dell’incidente nel pomeriggio di domenica 24 novembre, poco prima delle 16.30. L’intervento si è concluso sul posto. Alla fine tanti disagi per il traffico in direzione di Milano. Sul posto ambulanza, polizia stradale e carro attrezzi per la rimozione del veicolo. Fino a quel momento sono state ridotte le corsie di marcia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA