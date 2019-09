Incidente sulla Milano-Meda a Paderno: un motociclista ferito, code verso nord Incidente stradale tra un’auto una moto sulla Milano-Meda poco prima di Paderno Dugnano nel pomeriggio di martedì 24 settembre. Un ferito in condizioni serie, traffico in direzione Meda.

È stato trasportato in ospedale in condizioni serie un motociclista coinvolto in un incidente stradale con un’auto sulla Milano-Meda tra Cormano e Paderno Dugnano poco prima dello svincolo della Rho-Monza. È successo poco dopo le 15.30 di martedì 24 settembre. La dinamica è al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto insieme ad ambulanze e auto medica. Ripercussioni sul traffico con code da Cormano in direzione nord.

