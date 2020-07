Incidente sul lavoro a Biassono, uomo colpito da uno stampo d’acciaio Un uomo di 38 anni è stato portato all’ospedale San Gerardo dopo essere stato colpito sul posto di lavoro da uno stampo d’acciaio, a Biassono: ha perso temporaneamente conoscenza.

Incidente sul lavoro nelle prime ore del giorno a Biassono, in largo Rovagnati: poco dopo le 7 il 118 è stato allertato per un uomo che è stato colpito alla testa da uno stampo di acciaio. Il trauma cranico ha provocato anche per qualche istante la perdita di coscienza della persona colpita, un uomo di 38 anni. Stabilizzato, è stato trasferito all’ospedale San Gerardo in codice giallo, non in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri.

