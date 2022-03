Incidente sul lavoro a Biassono, precipita al suolo mentre lavora a un’antenna: morto un uomo di 33 anni, ferito il collega Incidente mortale giovedì 10 marzo a Biassono. Due operai di una compagnia telefonica stavano procedendo alla sostituzione delle antenne in cima a un silos all’interno di un’azienda di via delle Industrie quando il cestello su cui erano è stato colpito. Un 33enne è precipitato morendo sul colpo.

Incidente mortale giovedì 10 marzo all’interno del cortile dell’azienda San Giorgio Mobili di Biassono. Intorno alle 14 due operai di una compagnia telefonica stavano procedendo alla sostituzione delle antenne posizionate in cima a un silos che si trova all’interno del cortile dell’azienda di via delle Industrie.

Biassono incidente mortale nel cortile della San Giorgio mobili

Per motivi ancora da accertare, una delle antenne ha colpito il cestello elevatore su cui si trovavano i due uomini di 26 e 33 anni. Il trentenne è stato sbalzato fuori dal cestello precipitando a terra. L’uomo è deceduto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso. L’altro operaio è stato portato in ospedale per accertamenti in codice verde e, secondo quanto riferisce l’Agenzia regionale emergenza urgenza, avrebbe riportato un trauma a un braccio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando di Monza, tre mezzi dei Vigili del fuoco, la Polizia locale e l’elisoccorso, atterrato nel cortile dell’azienda.

Le indagini sull’accaduto verranno condotte dalla Polizia locale di Biassono guidata dal comandante Francesco Farina, intervenuto immediatamente sul posto insieme al sindaco, Luciano Casiraghi.

È il terzo incidente mortale in Brianza dall’inizio dell’anno: l’11 gennaio un cinquantenne di Casatenovo era morto in un cantiere a Besana in Brianza, ai primi di febbraio un giardiniere aveva perso la vita a Lissone.

