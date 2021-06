Incidente sul cavalcavia della Sp 45 a Villasanta: grave un ventenne Scontro tra un’auto e una moto in via Matteucci a Villasanta, sul cavalcavia della provinciale, nel pomeriggio di mercoledì 23 giugno. Grave un ventenne, trasportato in ospedale in codice rosso.

Grave incidente in via Matteucci a Villasanta all’altezza del cavalcavia del Gigante. Mercoledì 23 giugno verso le 17.30 un’auto e una moto sono entrate in collisione all’altezza dello svincolo che da Villasanta immette sulla sp45 in direzione di Arcore. Ad avere la peggio è stato un 20enne trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’auto medica e la polizia locale di Villasanta per gestire il traffico sulla strada che collega Vimercate a Lesmo e per i rilevamenti di rito. Alla dinamica dell’incidente stanno lavorando gli agenti coordinati dal comandante Maurizio Carpanelli. Non è la prima volta che in quel punto della strada provinciale si verificano incidenti anche gravi.

