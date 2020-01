Incidente sugli sci per lo chef Giancarlo Morelli del Pomiroeu di Seregno Grave incidente sugli sci per Giancarlo Morelli, lo chef del Pomiroeu di Seregno. È ricoverato a Bolzano, la famiglia rassicura su Instagram: “Un po’ spezzettato ma sta bene e in rapida ripresa”.

Grave incidente sugli sci per lo chef del Pomiroeu di Seregno. Giancarlo Morelli è ricoverato in ospedale per commozione cerebrale e fratture multiple a una gamba dopo una caduta sulle nevi della Val badia, in Alto Adige. È successo venerdì: soccorso, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Bolzano, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico.

Una rassicurazione sulle sue condizioni è arrivata domenica dalla famiglia attraverso l’account Instagram ufficiale dello chef del ristorante in via Garibaldi dal 1993: “Giancarlo ci chiede di rassicurare tutti i suoi amici che nonostante l’incidente sugli sci, è un po’ spezzettato ma sta bene e in rapida ripresa - si legge - Abbiate pazienza ancora qualche giorno perché non può scrivere né rispondere al telefono. Un caro abbraccio a tutti e vi terremo informati sulla sua pronta guarigione”.

Il post ha raccolto oltre 2.500 reazioni e commenti di sostegno e auguri tra cui quelli del collega Massimo Bottura, del sindaco di Milano Beppe Sala, della campionessa di sci Sofia Goggia (“Gianchiiiii t’a fet cusè pó?!?!”, ha scritto allo chef nato a Bergamo), della cuoca blogger Chiara Maci.

