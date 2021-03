Incidente stradale sulla Statale 36 a Verano Brianza, un ferito e code in direzione sud

Statale 36 bloccata e temporaneamente chiusa in direzione sud, uscita obbligatoria a Briosco con ripercussioni pesanti sulla viabilità locale nella giornata dell’1 marzo per un incidente stradale a Verano Brianza in direzione sud.