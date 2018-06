Incidente stradale mortale a Cogliate: vittima un motociclista di Lentate sul Seveso Incidente stradale mortale nella mattina di giovedì 28 giugno a Cogliate, vittima un motociclista di 27 anni di Lentate sul Seveso. È successo in via Montecatini poco prima delle 8.

Incidente stradale mortale nella mattina di giovedì 28 giugno a Cogliate, vittima un motociclista di 27 anni di Lentate sul Seveso. È successo in via Montecatini poco prima delle 8. Un’auto e la moto si sono scontrate in modo violento e il 27enne Alessio Polito è apparso subito in condizioni gravi tanto che l’ambulanza della Croce d’Argento di Limbiate è stata allertata in codice rosso. È stato trasportato col massimo codice di gravità, ma è deceduto all’arrivo all’ospedale Niguarda di Milano.

