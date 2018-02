Incidente stradale a Veduggio, ferite due ragazzine

Veduggio incidente stradale via Veneto-Verdi (Foto by Edoardo Terraneo)

Apprensione e traffico a Veduggio nel tardo pomeriggio di giovedì in conseguenza di un incidente stradale che ha coinvolto due auto con a bordo due ragazzine di 11 e 15 anni. È successo poco dopo le 17 sulla via Vittorio Veneto che attraversa il paese. All’incrocio con via Verdi due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto due ambulanze che hanno trasportato le persone coinvolte a Desio (in codice verde e giallo). Ripercussioni sul traffico, interrotto su via Veneto e deviato da via Verdi.

