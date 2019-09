Incidente stradale a Pescate: muore motociclista di Vedano al Lambro, grave l’amico È morto nella notte all’ospedale di Lecco un motociclista di Vedano al Lambro ferito gravemente sabato pomeriggio in un incidente stradale a Pescate, in provincia di Lecco. Grave un amico di Lissone.

È morto nella notte all’ospedale di Lecco uno dei motociclisti brianzoli feriti gravemente sabato pomeriggio in un incidente stradale a Pescate, in provincia di Lecco. Alessandro Tresoldi, 36 anni di Vedano al Lambro, era in compagnia di due amici. Intorno alle 15.30, sulla provinciale verso Lecco, non era riuscito a evitare un’auto, guidata da un pensionato di 89 anni, in immissione sull’ex Statale 36 da un parcheggio di un’attività commerciale. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi ed era stato trasportato in codice rosso a Lecco. L’amico, lissonese di 26 anni, era stato trasportato a Merate e nella notte trasferito all’ospedale di circolo di Varese dove è stato operato e rimane ricoverato in prognosi riservata.

