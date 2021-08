Incidente stradale a Misinto, morto un uomo di Cermenate. Salva la sorella a bordo dell’auto distrutta

Incidente mortale in via San Siro a Misinto: un uomo, forse a causa di un malore, ha perso il controllo della propria vettura che è finita fuori strada e ha impattato contro diversi ostacoli. Per il guidatore non c’è stato nulla da fare, salva la sorella che era in macchina con lui.