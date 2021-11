Incidente stradale a Caponago: un ferito grave, sul posto ambulanze e vigili del fuoco Un ferito trasportato in codice rosso in condizioni gravi all’ospedale San Raffaele di Milano per le conseguenze dell’incidente che domenica 31 ottobre ha coinvolto due auto a Caponago, in via Cascina Cascinazza.

Un ferito trasportato in codice rosso in condizioni gravi all’ospedale San Raffaele di Milano, un altro in codice giallo all’ospedale di Vimerate. È il bilancio dell’incidente avvenuto a Caponago in via cascina Cascinazza nel tardo pomeriggio di domenica 31 ottobre. Poco dopo le 19.30, uno scontro violento che ha coinvolto due auto e che ha costretto anche all’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dall’abitacolo di una delle macchine oltre che dei carabinieri.

Feriti due uomini di 26 e 46 anni.

Sul posto due ambulanze e l’automedica. I vigili del fuoco sono intervenuti da Vimercate con l’autopompa e da LIssone con il carro soccorso.

Incidente Caponago 31 ottobre - foto Vigili del fuoco

