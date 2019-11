Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incidente mortale sull’autostrada A4: code anche sulla viabilità locale a Monza e Brianza Autostrada A4 chiusa lunedì mattina fino alle 10.45 nel tratto tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino per un incidente mortale successo poco prima delle 6.30. Code anche sul traffico locale.

Autostrada A4 chiusa lunedì mattina nel tratto tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino per un incidente mortale che poco prima delle 6.30 del 4 novembre ha coinvolto una motocicletta e due mezzi pesanti, con conseguenze fatali per il motociclista 55enne. Ferito anche l’autista di uno dei camion trasportato a Niguarda in codice giallo. Lo svincolo è stato riaperto poco prima delle 10.45.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, anche locale. Sono stati diramati percorsi alternativi: chi da Brescia è diretto verso Milano/Torino/Varese deve prendere la deviazione obbligatoria sulla Teem, dove si sono formati 10 chilometri di coda a partire da Capriate, oppure la Tangenziale Est e successivamente la Tangenziale ovest; per le lunghe percorrenze uscita consigliata in a A35 Brebemi per poi proseguire lungo la Teem.

Code segnalate in autostrada, ma anche sulle strade locali interessate dall’accesso in autostrada: code quindi a Monza San Rocco, in viale Stucchi, a Brugherio, sulla Statale 36 e sulle tangenziali.

Dopo la riapertura code a tratti per traffico intenso tra Cavenago e lo svincolo di Cormano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia che consiglia di tenersi informati sulle condizioni di traffico attraverso i canali radio, web e i pannelli luminosi.

(* notizia aggiornata)

