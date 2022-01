Incidente mortale in un cantiere a Besana in Brianza Incidente sul lavoro mortale in un cantiere a Besana in Brianza: un uomo di 50 anni ha perso la vita colpito da un escavatore.

Un uomo è morto in un cantiere a Besana in Brianza. È successo nel pomeriggio di martedì 11 gennaio in via della Fontana, in un cantiere per la costruzione di una palazzina residenziale: il lavoratore, 50 anni, è stato colpito da un escavatore che, a quanto si è appreso, era in fase di spostamento con una gru. Il mezzo si sarebbe sganciato, finendo a terra e ribaltandosi su un fianco.

Le condizioni sono apparse subito gravissime, l’allarme ai soccorsi sono scattati in codice rosso. Sul posto, all’angolo con via Fogazzaro, l’ambulanza da Vimercate, l’elicottero, i vigili del fuoco da Seregno, la polizia locale che dovrà ricostruire la dinamica dell’evento e i carabinieri.

Besana incidente lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA