Incidente in via Kennedy a Lazzate: due auto si scontrano, arrivano i soccorsi

Incidente, per fortuna senza nessuna grave conseguenza, a Lazzate. Nella serata di venerdì 18 giugno, pochi minuti dopo le 20, le squadre del comando dei gigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute in via Kennedy, per uno scontro tra due autovetture. Nessuno dei due occupanti è rimasto ferito, come detto, in forma grave. Sono intervenuti Aps di Lazzate, carro fiamma di Seregno, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Proprio a queste ultime toccherà risalire alla dinamica dello scontro.

