Incidente in Tangenziale Nord, morto un motociclista 65enne: code per due chilometri Code per 2 chilometri tra la barriera di Sesto San Giovanni e e lo svincolo della Statale 36, mercoledì mattina 27 giugno a causa di un grave incidente stradale accaduto attorno alle 11.15 nel tratto Monza Centro - Villa Reale: un motociclista 65enne è deceduto dopo essere caduto sull’asfalto.

Code per 2 chilometri tra la barriera di Sesto San Giovanni e e lo svincolo della Statale 36, mentre in direzione dello svincolo Sp44 Milano-Meda, Lentate-Bruzzano il traffico viaggia solo su una corsia, mercoledì mattina 27 giugno, a causa di un grave incidente stradale accaduto attorno alle 11.15 nel tratto Monza Centro - Villa Reale.

Per cause al vaglio degli agenti della polizia stradale, giunti sul posto insieme ai mezzi di soccorso (un’automedica e un’ambulanza) un motociclista di 65 anni del quale non sono al momento note le generalità avrebbe perso il controllo della moto, cadendo sull’asfalto. Soccorso in codice rosso, le sue condizioni sono apparse molto gravi tanto che - secondo quanto riporta l’Agenzia emergenza urgenza - è deceduto prima del trasporto all’ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA