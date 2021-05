Incidente in moto nel Lecchese: ferita una 25enne di Meda, muore il fidanzato Il sinistro è avvenuto lungo la Sp 58 a Santa Maria Hoè lungo una curva. Il centauro, di 24 anni, è morto all’ospedale di Lecco, la ragazza si è fratturata una gamba ed è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Mandic di Merate.

Il fidanzato è morto, mentre lei, una 25enne di Meda, è rimasta ferita: si è rotta una gamba ed è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Mandic di Merate. E’ l’esito di un terribile incidente stradale avvenuto domenica 16 maggio in mattinata a Santa Maria Hoè (Lecco). La vittima aveva 24 anni ed era residente a Verderio.

La coppia, in sella a una moto, Triumph Street Triple RS, per cause in via accertamento è finita addosso a un guard-rail lungo la Sp 58, a Santa Maria Hoè, mentre percorreva una curva: il 24enne, che conduceva il mezzo, è scivolato a terra, sbattendo contro la barriera di protezione.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, sul posto sono arrivati l’elisoccorso e un’ambulanza e il 24enne è stato portato in elicottero in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco dove purtroppo, poche ore dopo il ricovero, è deceduto. Per i rilievi presenti la polizia locale dell’Unione della Valletta e i carabinieri della compagnia di Merate.

