Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incidente davanti all’Esselunga di Monza, donna di Concorezzo in gravi condizioni al Niguarda Incidente tra auto e ciclomotore alla rotatoria davanti all’Esselunga di Monza, quello che si affaccia su viale Stucchi. Una donna di Concorezzo è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano.

Incidente tra auto e ciclomotore alla rotatoria davanti all’Esselunga di Monza, quello che si affaccia su viale Stucchi. Sabato 8 febbraio al mattino, intorno alle 9, un’Alfa Romeo con alla guida un uomo di 54 anni residente ad Arcore stava percorrendo la strada provinciale numero 60, provenendo da Villasanta, quando, una volta giunta in prossimità della rotonda davanti all’Esselunga monzese, è entrata in contatto con un ciclomotore Kymco guidato da una donna di 62 anni, residente a Concorezzo. L’urto è stato così forte che la donna è stata sbalzata a terra, dove è caduta rovinosamente battendo la testa (il casco è stato trovato molto distante dal luogo dell’impatto). Immediati i soccorsi: gli uomini del 118 sono arrivati prontamente sul posto e, una volta stabilizzata, l’hanno trasportata all’ospedale Niguarda in codice rosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA