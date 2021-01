Incidente con un mezzo pesante a Lissone: automobilista estratto dalle lamiere, è grave Un 48enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. L’incidente è accaduto attorno alle 8.30 in via Valassina a Lissone. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto.

È stato ricoverato in codice giallo all’ospedale San Gerardo l’automobilista 48enne coinvolto martedì 12 gennaio attorno alle 8.30 in un incidente stradale con un mezzo pesante in via Valassina, a Lissone. Sul posto si è portata una squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza che ha liberato il conducente dell’auto incastrato tra le lamiere. Sono intervenuti un mezzo di primo soccorso da Desio, personale inviato dal 118 e una pattuglia della polizia locale di Lissone.

La scena dlel’incidente di Lissone

