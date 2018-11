Incidente con un camion sulla Statale 36 a Briosco: Valassina chiusa per i soccorsi Code in Valassina mercoledì mattina per un incidente che ha coinvolto un’auto e un camion con rimorchio all’altezza di Briosco, in direzione nord. Statale 36 chiusa per rimuovere il veicolo, uscita obbligatoria a Giussano.

Code in Valassina per un incidente che ha coinvolto un’auto e un camion con rimorchio all’altezza di Briosco, in direzione nord, poco prima dell’uscita. È successo intorno alle 8.45 di mercoledì 7 novembre e ha causato un ferito trasportato in ospedale in codice giallo: si tratta dell’autista del camion, rimasto incastrato nell’abitacolo e estratto dal 118. L’attenzione dei soccorritori si è concentrata sul mezzo pesante che è finito con la motrice contro la barriera di protezione laterale sfondandola. Sul posto la polizia stradale, cui ambulanze e i vigili del fuoco con anche l’autogru da Milano.

Disposta l’uscita obbligatoria a Giussano sulla viabilità locale. Alle 9.30 coda fino a Carate Brianza, in aumento; in direzione opposta rallentamenti per curiosi.

Incidente Statale 36 Valassina Briosco auto camion

(Foto by Edoardo Terraneo)

“Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile - dice una nota di Anas - Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas”.

(* notizia aggiornata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA