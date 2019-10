Giussano incidente via Turati con ribaltamento (Foto by Edoardo Terraneo)

Incidente con ribaltamento a Giussano: via Turati chiusa per i soccorsi e code Paura martedì mattina a Giussano per una ragazza di 25 anni a bordo di una Smart che si è ribaltata, alla fine senza gravi conseguenze. Via Turati chiusa per i soccorsi e code.

Soccorsi attivati in codice rosso martedì mattina al confine tra Giussano e Mariano Comense per il ribaltamento di un’auto a seguito di un incidente stradale. L’allarme è scattato intorno alle 8.30 all’incrocio tra le vie Turati e Cavour, protagoniste due donne alla guida di una Lancia Ypsilon e di una Smart, che ha avuto la peggio. Ribaltandosi. Sul posto l’ambulanza e i vigili del fuoco di Cantù. Una 25enne, che era sulla Smart, è stata trasportata in codice verde all’ospedale per accertamenti. La via Turati è rimasta chiusa, mentre sulla via Cavour a senso unico alternato si sono registrate code in entrambe le direzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA