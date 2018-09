La scena dell’incidente in via Monti a Lesmo

Incidente a Lesmo, anziano ha un malore in auto e si scontro con un’altra vettura Incidente a Lesmo in Via Monti: intorno alle 15.55 un uomo di circa ottant’anni residente a Lesmo ha perso il controllo dell’auto, una Fiat Punto vecchio modelli. Ed è andato a sbattere contro una Clio parcheggiata lungo la strada

Incidente a Lesmo in Via Monti: intorno alle 15.55 un uomo di circa ottant’anni residente a Lesmo ha perso il controllo dell’auto, una Fiat Punto vecchio modelli. Ed è andato a sbattere contro una Clio parcheggiata lungo la strada. L’uomo a quanto pare ha avuto malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo che stava guidando ma fortunatamente non ho perso i sensi. È stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Villasanta e la polizia locale che sta facendo i rilevamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA