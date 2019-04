Giussano incidente via Lario sabato 13 (Foto by Edoardo Terraneo)

Incidente a Giussano: traffico in tilt per un tamponamento tra quattro auto

Un incidente stradale ha mandato il traffico in tilt a Giussano nel tardo pomeriggio di sabato 13 aprile. È successo intorno alle 18 in via Lario, davanti a un supermercato e in zona molto trafficata, quattro le auto coinvolte in un maxi-tamponamento che fortunatamente non ha causato feriti gravi. Sono state comunque tre le ambulanze inviate sul posti insieme all’autoinfermieristica e alla polizia locale di Giussano. I volontari della Croce Bianca di Besana in Brianza, Giussano e Seveso si sono occupati di nove persone tra cui tre bambini di 5, 7 e 12 anni.



Tutto si è risolto in codice verde per quanto riguarda la salute. Non è andata bene invece al traffico: tra operazioni di soccorso e rilievi e poi di rimozione dei mezzi (due i carro attrezzi) la strada è stata liberata poco prima delle 20. Nel frattempo viabiità interrotta e traffico deviato, code per gli automobilisti in uscita dalla Statale 36 e in arrivo da Mariano.

