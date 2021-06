Incidente a Giussano, soccorsi due ragazzini in moto Tanta paura nel pomeriggio di venerdì a Giussano per due ragazzini sbalzati da una motocicletta nell’incidente con un’auto.

Tanta paura nel pomeriggio di venerdì a Giussano per due ragazzini sbalzati da una motocicletta nell’incidente con un’auto. È successo in via Crocefisso all’altezza con via Alberto da Giussano poco dopo le 18.30: per i due giovani, 17 e 14 anni, i soccorsi si sono attivati in codice rosso e sul posto sono state inviate due ambulanze e un’automedica. Nella caduta uno è finito pericolosamente vicino al muro di una abitazione.

La dinamica è affidata ai carabinieri, col passare dei minuti l’allarme più grave è rientrato e i ragazzi sono stati trasportati in codice verde in ospedale. Il traffico è stato gestito con un senso unico alternato.

Giussano incidente auto moto 11 giugno 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA