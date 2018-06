Giussano incidente via D’Azeglio- via Cavour (Foto by Edoardo Terraneo)

Incidente a Giussano: auto con bimbo a bordo finisce a ruote all'aria

Incidente stradale con ribaltamento a Giussano mercoledì pomeriggio: entrambe le auto coinvolte sembra stessero imboccando via D’Azeglio affrontando la rotatoria e una Toyota Yaris è finita a ruote all’aria. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi, ma solo disagi al traffico: coinvolti anche due bambini, uno di 5 anni trasportato per precauzione in ospedale in codice verde. È successo alle 16.

Il traffico invece ha accusato il colpo: la via piuttosto trafficata è rimasta chiusa per permettere i soccorsi, i rilievi da parte di polizia locale e carabinieri e l’intervento del carro attrezzi per la rimozione delle auto.

