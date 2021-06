Incidente a Desio in direzione nord, traffico in tilt per la chiusura temporanea della Statale 36

Incidente sulla Statale 36 intorno alle 18 di venerdì 4 giugno: un ferito in modo non grave, traffico in tilt per la chiusura temporanea della carreggiata nord per rimuovere i veicoli e ripristinare la strada.