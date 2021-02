Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incidente a Cogliate, auto sbatte contro un muro e trancia una tubatura del gas A Cogliate, nella mattinata di domenica 7 febbraio, un’auto ha sbattuto contro un muro finendo per tranciare una tubatura del gas.

Sbatte con la sua auto contro una tubatura del gas e poi lascia il luogo dell’incidente. Nella mattinata di domenica 7 febbraio i vigili del fuoco di Lazzate e Saronno sono intervenuti in vicolo San Dalmazio a Cogliate per un incidente stradale. Un’autovettura ha impattato contro un’altra automobile parcheggiata e ha finito la sua corsa contro la parete di un edificio, tranciando la tubazione del gas metano. Il conducente si è poi allontanato dalla scena dell’incidente: i carabinieri, giunti sul posto, stanno indagando sui motivi che hanno spinto l’automobilista a dileguarsi. L’intervento di messa in sicurezza della tubazione da parte dell’azienda del gas ha richiesto diverse ore di lavoro da parte dei tecnici.

