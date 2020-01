Incidente a Carate Brianza: l’auto si ribalta, vigili del fuoco in via Rivera Un’auto ribaltata e i vigili del fuoco sul posto a Carate Brianza per un incidente stradale risolto, per fortuna, senza feriti. È successo nella tarda mattinata di giovedì 9 gennaio.

Un incidente stradale, un’auto ribaltata, l’ambulanza, i vigili del fuoco. E, per fortuna, nessun ferito in ospedale. Mattinata movimentata in via Rivera a Carate Brianza. Intorno alle 11.30 di giovedì 9 gennaio in uno scontro tra due auto, una Citroen si è ribaltata finendo la sua corsa sul tetto. Illeso il conducente di 59 anni che ha rifiutato il trasporto dei soccorsi, allertati in codice giallo.

Carate Brianza incidente via Rivera - foto Vigili dl fuoco

