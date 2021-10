Incidente a Brugherio, muore un motociclista di 46 anni Un motociclista di 46 anni è deceduto nella serata di giovedì in un incidente stradale a Brugherio nello scontro con un’auto in via Quarto, vicino all’ingresso della Tangenziale est Milano.

Incidente mortale a Brugherio nella serata di giovedì 14 ottobre 2021. Intorno alle 21 i carabinieri sono intervenuti in via Quarto, vicino all’ingresso della Tangenziale est Milano, per uno scontro tra una vettura e una moto: l’impatto è costato la volta al motociclista, un uomo di 46 anni residente fuori provincia, deceduto nello scontro dopo il trasporto in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, come riporta l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Illeso invece il conducente della vettura, un cittadino residente nella bergamasca.

