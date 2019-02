Incidente a Briosco e lavori in corso: serata in coda sulla Statale 36 Lunghe code in serata sulla Statale 36 in direzione Milano a causa di un incidente subito dopo il curvone di Briosco. Soccorse tre ventenni

Lunghe code in serata sulla Statale 36 in direzione Milano a causa di un incidente subito dopo il curvone di Briosco.



Statale 36 Valassina incidente Briosco dir sud

(Foto by Edoardo Terraneo)

Soccorse tre ventenni a bordo di un’auto che è carambolata in mezzo alla carreggiata finendo a bordo strada, dopo che la persona al volante ha perso il controllo. L’allarme è stato lanciato dagli automobilisti che hanno assistito, sul posto poi ambulanze e polizia stradale. Ferite lievi alla fine. È successo in tratto piuttosto buio ed è stato necessario chiudere una corsia molto più a nord per mettere in sicurezza la scena dell’incidente.

Traffico difficoltoso anche nell’altra direzione a causa dei lavori in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA