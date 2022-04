Inchiesta Maxwork, la procura di Bergamo convoca Paolo Romani lunedì 4 aprile La procura di Bergamo ha convocato per il pomeriggio di lunedì 4 aprile il senatore ed ex assessore monzese Paolo Romani nell’ambito dell’inchiesta sul crac Maxwork, in cui risulta indagato per presunta corruzione.

L’ex assessore monzese e attuale senatore di Cambiamo convocato in procura Bergamo nel pomeriggio di lunedì 4 aprile: i magistrati vogliono ascoltare lui e Giuliana Mila Tassari, ex dirigente amministrativa della fallita società di lavoro interinale Maxwork, come persone iscritte nel registro degli indagati per il crac dell’agenzia e in particolare per una presunta tangente da 12mila euro che sarebbe stata pagata la politico nella prima metà degli anni Dieci.

LEGGI la notizia dell’iscrizione tra gli indagati

A convocare Paolo Romani e Giuliana Tassari il pubblico ministero bergamasco Paolo Mandurino, a seguito delle perquisizioni eseguite nel corso della settimana. Stando alle agenzie di stampa, il senatore difeso dall’avvocato Daniele Benedini starebbe valutando se presentarsi o meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA