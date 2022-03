Incendio sterpaglie lungo il Villoresi a Limbiate Sul posto si sono portati i vigili del fuoco con alcuni mezzi. Un intervento analogo era avvenuto giovedì a Meda, in via Santa Maria per un incendio di alcuni rovi a bordo strada.

Una distesa annerita e fumante, a Limbiate, sabato 12 marzo, a causa di un incendio di sterpaglie lungo la ciclopedonale del canale Villoresi. Sul posto sono state inviate una autopompa del distaccamento di Desio, una autobotte del distaccamento di Lazzate e moduli boschivi dei Distaccamenti di Bovisio e di Lissone.

Un intervento analogo era avvenuto giovedì a Meda, in via Santa Maria per un incendio di alcuni rovi a bordo strada. Presenti in quella occasione una autopompa dal distaccamento di Seregno e una autobotte dal distaccamento di Carate Brianza.

