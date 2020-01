Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incendio in appartamento, i vigili del fuoco salvano e rianimano il gatto Lampo - VIDEO I vigili del fuoco sono intervenuti a Sesto San Giovanni per un incendio in appartamento: nella casa c’era un gatto senza conoscenza, è stato salvato con l’autorespiratore in dotazione. Presente anche la squadra di Monza con l’autopompa.

Presenti anche i vigili del fuoco di Monza con l’autopompa nel concitato intervento che nell’incendio in un appartamento ha portato al recupero e alla rianimazione di un gatto ritrovato svenuto. Le squadre sono intervenute venerdì in via Giovanna d’Arco a Sesto San Giovanni. Nessuno è rimasto ferito, ma all’interno della casa c’era un gatto senza conoscenza: Lampo è stato ripreso e salvato utilizzando l’aria dell’autorespiratore in dotazione.

Vigili del fuoco gatto salvato a Sesto Monza presente

“Tra i compiti dei vigili del fuoco rientrano la salvaguardia di persone, animali e beni. Perché noi non facciamo differenza e nel nostro lavoro ci mettiamo tanta passione”, hanno commentato i vigili del fuoco di Monza su Facebook.

IL VIDEO

