Incendio di dieci rotoballe di fieno in un campo di Nova Milanese E’ accaduto mercoledì 29 aprile in serata per cause da accertare. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto si sono portati numerosi mezzi dei vigili del fuoco.

Incendio per cause ignote, mercoledì 29 aprile attorno alle 22 a Nova Milanese nei pressi di via per Incirano. Ad andare in fiamme sono state dieci rotoballe di fieno in un campo. I vigili del fuoco sono intervenuti con vari mezzi da Desio e Bovisio Masciago (Aps), e con una autobotte da Lissone. Nessuno è rimasto ferito.

