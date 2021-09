Incendio alla Snia di Varedo, l’aggiornamento di domenica: «Situazione sotto controllo, bruciati rifiuti non tossici» - VIDEO Parla il sindaco

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Dopo oltre 24 ore, l’incendio alla Snia di Varedo non è ancora completamente domato ma la situazione è sotto controllo e i dati rilevati da Arpa hanno confermato che non sono bruciati rifiuti tossici tra quelli che erano stoccati sotto sequestro all’interno del capannone.

“Attualmente sul luogo il Sindaco Filippo Vergani e Arpa Lombardia dove si prende atto che la situazione dell’incendio è sotto controllo e monitorata costantemente dai Vigili del Fuoco - ha fatto sapere il Comune intorno alle 12 di domenica 26 settembre - Nelle operazioni di spegnimento lo spostamento del materiale dall’interno all’esterno del capannone, in concomitanza con la depressione atmosferica causata dalla pioggia ha causato l’abbassamento del plume. Arpa riconferma che non sono stati incendiati rifiuti catalogati come tossici. Le rilevazioni proseguono e i dati restano compatibili con un incendio di tale portata senza valori critici. Vale sempre il buon senso di tenere chiuse le finestre nei quartieri dove si percepisce maggior concentrazione di odore di bruciato”.

Nella giornata di sabato il vento ha trasportato il fumo e l’odore acre dell’incendio in diverse zone, investendo progressivamente tutta la provincia fino a Monza ma anche Sesto San Giovanni. In serata le comunicazioni del capoluogo e del sindaco di Brugherio Marco Troiano per rassicurare i cittadini.

