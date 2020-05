Monza, incendio al quarto piano di uno stabile di via Prati: due appartamenti inagibili Nessun ferito ma tanta paura nel pomeriggio a Monza per un incendio scoppiato nella cucina di un appartamento per cause al vaglio delle Autorità. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale con vari mezzi.

Nessun ferito ma due appartamenti sono stati dichiarati temporaneamente inagibili a causa di un incendio scoppiato martedì 26 maggio nel pomeriggio, attorno alle 14, in uno stabile di via Prati 6, a Monza. Le fiamme, per cause al vaglio delle Autorità, sono scoppiate nella cucina di un appartamento al quarto piano. Per spegnere il rogo sono intervenuti vigili del fuoco del Comando provinciale da Monza e Lissone con vari mezzi compresa una autoscala per raggiungere l’appartamento. Sul posto presenti anche la Polizia di stato, la polizia locale e personale sanitario inviato dal 118.

I danni nell’appartamento

(Foto by Roberto Magnani)

