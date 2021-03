Inaugurata ad Agliate la nuova farmacia: è la quarta di Carate Brianza È stata inaugurata ad Agliate la quarta farmacia attiva sul territorio di Carate.

Ha tagliato il nastro giovedì 18 marzo la nuova farmacia di Agliate, la quarta in città. La croce verde si è accesa in frazione venerdì della scorsa settimana, ma l’inaugurazione ufficiale alla presenza del sindaco Luca Veggian, dell’assessore al commercio Eleonora Frigerio e di don Sandro Bianchi è stata un paio di giorni fa. L’entusiasmo dei 2 titolari, i dottori Margherita Zamarin e Gianfranco Moraschi, era palpabile. Come molto calorosa è stata l’accoglienza dei residenti agliatesi, contenti di vedere il cancello di via all’Isola 4, finalmente, riaperto su un servizio importante per la frazione.

L’esperienza professionale che i 2 farmacisti hanno alle spalle è notevole, avendo per anni ricoperto il ruolo di direttori delle farmacie comunali di Segrate. Entrambi milanesi, sono oggi motivati dalla nuova sfida brianzola. «Il nostro obiettivo, in un contesto come questo di frazione, è di diventare un punto di riferimento sanitario per la popolazione» dicono. L’idea è di attivare gradualmente una serie di servizi, dall’autoanalisi all’holter cardiaco, dal cardiogramma a prestazioni più strutturate in collaborazione con una presenza infermieristica. Nell’ampio spazio dedicato alla farmacia c’è già un “angolo della salute” che, oltre ad essere spazio protetto per servizi futuri, «si dovesse partire con la somministrazione dei vaccini anti-Covid in farmacia, potremmo utilizzare allo scopo».

L’assegnazione della farmacia ad Agliate ai 2 dottori è avvenuta nel 2019, quale esito di un concorso straordinario bandito nel 2012, in virtù dello scorrimento in graduatoria.

